Росіяни потужно вдарили по Київщині: показали фото наслідків

Вночі проти, 12 лютого, окупаційна армія вчергове завдала ударів по території Київської області. Пошкоджені будинки та автомобілі. Минулося без потерпілих.

Фото наслідків показали в пресслужбі поліції Київській області.

"Станом на 7:00 в одному з районів області пошкоджено девʼять приватних будинків, два автомобілі та господарчу споруду. В іншому районі області сталося займання складського приміщення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про постраждалих наразі відсутня.

Фото наслідків

Атака на Київську область 12 лютого. / Фото: Національна гвардія України

Атака на Київську область 12 лютого. / Фото: Національна гвардія України