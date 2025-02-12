На Київщині уламками збитих безпілотників пошкоджено 9 приватних будинків та автівка

В Обухівському районі спалахнула пожежа у нежитлових приміщеннях.
Вночі 12 лютого 2025 року ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів про наслідки ворожої атаки на Київщину у повідомленні у соцмережах.
- В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
- Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі відбувається пожежа нежитлових приміщень.
- У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.
- Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
- Детальна інформація згодом.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждала 9-річна дитина. Її шпиталізували з Оболонського району столиці.
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