Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Головні новини ночі 12 лютого 2025 року: ракетний удар по Києву та скорочення у США коштів на освіту

Головні новини ночі 12 лютого 2025 року: ракетний удар по Києву та скорочення у США коштів на освіту

12 лютого 2025 року ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 лютого 2025 року:

  • Росія здійснила ракетний удар по Києву: стали відомі наслідки Читати далі –>
  • Унаслідок ракетного удару РФ по Києву є загиблий — Кличко Читати далі –>
  • Ракетний удар РФ по Києву: падіння уламків, руйнування в різних районах міста та поранена дитина Читати далі –>
  • Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • У США команда Маска оголосила про мільйонні скорочення у сфері освіти Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація