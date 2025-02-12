Головні новини ночі 12 лютого 2025 року: ракетний удар по Києву та скорочення у США коштів на освіту

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 лютого 2025 року:
- Росія здійснила ракетний удар по Києву: стали відомі наслідки Читати далі –>
- Унаслідок ракетного удару РФ по Києву є загиблий — Кличко Читати далі –>
- Ракетний удар РФ по Києву: падіння уламків, руйнування в різних районах міста та поранена дитина Читати далі –>
- Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
- У США команда Маска оголосила про мільйонні скорочення у сфері освіти Читати далі –>
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