В Ірпені на три доби запровадили комендантський час

В Ірпені на три доби запровадили комендантський час

У місті працюватимуть комунальники, волонтери та правоохоронці.

У звільненому від російських окупантів Ірпені Київської області запровадили комендантський час на три з половиною доби - від 21:00 7 квітня до 09:00 11 квітня.

"В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери за узгодженим списком. Це робиться для сприяння безперешкодної роботи наших правоохоронних органів", - повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Нагадаємо, комунальники продовжують розчищати дороги в місті-герої Ірпінь. Прогнозують, щоб розчистити асфальт, піде близько тижня. Свою допомогу комунальникам запропонували і волонтери. Вони самоорганізувалися та приїхали на допомогу. Поки розбирали завали, вже знайшли неприємні знахідки - нерозірвані снаряди.

Комунальники продовжують розчищати дороги в Ірпені

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