Комендантська година на Київщині запроваджується з 21:00 7 квітня до 6:00 8-го

Комендантська година на Київщині запроваджується з 21:00 7 квітня до 6:00 8-го

Виключення – населені пункти Гостомельської селищної ради.

У Київській області комендантська година запроваджується з 21:00 7 квітня до 6:00 8 квітня. Виключення – населені пункти Гостомельської селищної ради. Там діє посилена комендантська година.

Тимчасові обмеження на цій території триватимуть до 6:00 години 14 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Нагадуємо, під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях – парках, скверах, площах тощо.

«На Київщині триває робота з розмінування територій, звільнених від окупантів. Військові, рятувальники, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці міста та села безпечними. Відразу після розмінування розпочинається робота з відновлення критичної інфраструктури. Тому мешканці населених пунктів Гостомельської селищної ради мають лишатися вдома або в укриттях і не ускладнювати задачу фахівцям», – зауважив Павлюк.

Нагадаємо, у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб.

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