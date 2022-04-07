Комендантська година на Київщині запроваджується з 21:00 7 квітня до 6:00 8-го

Виключення – населені пункти Гостомельської селищної ради.
У Київській області комендантська година запроваджується з 21:00 7 квітня до 6:00 8 квітня. Виключення – населені пункти Гостомельської селищної ради. Там діє посилена комендантська година.
Тимчасові обмеження на цій території триватимуть до 6:00 години 14 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Нагадуємо, під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях – парках, скверах, площах тощо.
«На Київщині триває робота з розмінування територій, звільнених від окупантів. Військові, рятувальники, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці міста та села безпечними. Відразу після розмінування розпочинається робота з відновлення критичної інфраструктури. Тому мешканці населених пунктів Гостомельської селищної ради мають лишатися вдома або в укриттях і не ускладнювати задачу фахівцям», – зауважив Павлюк.
Нагадаємо, у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб.
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