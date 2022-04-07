Хотів врятуватись від обстрілів: Зеленський розповів історію 4-річного Сашка, якого вбили росіяни

Човен, на якому плив Сашко, обстріляли російські вбивці.

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови у Палаті представників Кіпру розповів історію 4-річного Сашка, якого вбили російські окупанти.

Про це український лідер сказав 7 квітня.

Він зазначив, що українці від 10 березня розшукували хлопчика та сподівались, що він живий. Дитина зникла, коли його родичі на човні пливли Дніпром, намагаючись врятуватись від російських вбивць.

"Тоді не було жодного іншого шляху порятунку – російські військові заблокували всі дороги. Вони розстрілювали людей на дорогах. Тому дорослі спробували врятуватися від них по річці. Але човен перекинувся. За словами свідків, – після обстрілу... Сашко був єдиний у рятувальному жилеті, тож ми до останнього сподівалися. Сподівалися, що вдасться знайти його живим. Бабуся Сашка загинула. А згодом знайшли і його тіло. Він став одним зі 167 дітей, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І це тільки ті, про кого ми знаємо достеменно. В окупованих районах, у містах, навколо яких ведуться бойові дії, може бути ще значно більше убитих дітей. Дітей, чиє життя забрала ця війна, війна Росії проти України", - сказав президент України.

Як відомо, 10 березня чотирирічний Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими загарбниками. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а дитина в рятувальному жилеті впала у воду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що аби примусити Росію до миру, необхідно закрити всі порти демократичного світу для російських суден. А Кіпр, зокрема, міг би щонайменше заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден.