На Київщині врятували майже 60 коней, зокрема й унікальну вітчизняну породу тягловиків

Вже декілька днів як Литвинівку, де розташовується ранчо, звільнили від окупантів.

На Київщині врятували 58 коней, зокрема й унікальну вітчизняну породу тягловиків.

Вже декілька днів як Литвинівку, де розташовується ранчо, звільнили від окупантів.

Про це повідомила Київська обласна рада у Facebook.

"Над нами літало усе, що можливо з першого дня війни. Літаки, гвинтокрили, ракети. Артилерія працювала постійно. Не було жодної тихої доби. Навколо нашого села бої йшли постійно. Все, що летіло з Білорусі на Ірпінь, Гостомель та Бучу летіло над нами", – розповіли співробітники ранчо.

Конюхи весь цей час залишалися з кіньми. Годували, доглядали. "Попри обстріли, попри відсутність опалення, попри загрозу бути вбитими чи викраденими, вони змогли зберегти 58 коней", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Києві спостерігаються вже довоєнні затори від тих, хто повертається до міста.

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