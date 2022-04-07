Застрелили в спину та підпалили: у Ворзелі росіяни вбили сина відомої гомеопатки

Застрелили в спину та підпалили: у Ворзелі росіяни вбили сина відомої гомеопатки

Сама лікарка Тетяна Попова також померла під час війни в окупованому сусідньому Ірпені.

У Ворзелі під Києвом росіяни вбили сина відомої гомеопатки Тетяни Попової.

Тіло 53-річного лікаря-гомеопата Володимира Попова вивили серед загиблих від рук росіян у містечку під Києвом.

Про це повідомив його брат Дем'ян Попов. Обидва вони, а також їхній третій брат Антон – із сім'ї лікарів-гомеопатів, які заснували школу гомеопатичної медицини в Києві.

За словами брата, у Ворзелі Володимир оселився зовсім недавно. Він збудував там будинок, щоправда, ще не встиг обзавестися меблями.

Фото із соцмереж

"Сьогодні я був у Ворзелі. У будинку свого брата Володимира Попова. Він із початку березня не виходив на зв'язок.

Його вбили пострілом у спину у власному будинку. Тіло облили бензином та підпалили", - написав Дем'ян Попов.

Їхня мама Тетяна Попова, якій було 92 роки, померла якраз тоді, коли вже почалася війна з Росією, 10 березня. Як написав Дем'ян Попов, він залишився з нею в Ірпені, оскільки мама була у тяжкому стані, виїхати вони не могли. Чоловік був змушений поховати її на подвір'ї будинку, оскільки в Ірпені стояли російські загарбники, які вбивали мирних людей.

"Поховати маму на цвинтарі не вийшло. До того ж ще треба було чекати, оскільки земля була мерзла, щоб викопати могилу. Але маму поховали на подвір'ї нашого будинку", – каже Дем'ян Попов.

Зазначимо, Тетяна Попова організувала у Києві першу гомеопатичну поліклініку, а потім центр гомеопатії. У Києві їхня відома аптека розташована на вул. Гарматній.

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