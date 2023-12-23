В автокатастрофі загинув актор київського "Молодого театру": фото

Роману Новаку було 24 роки.
У ДТП загинув актор київського "Молодого театру" Роман Новак.
Про це повідомив "Молодий театр" на своїй сторінці у Facebook.
Роману Новаку було всього 24 роки.
"Друзі, велике горе в родині "Молодого театру". В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другу", - йдеться у повідомленні "Молодого театру".
Нагадаємо, внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні, помер відомий український актор Василь Кухарський.
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