В автокатастрофе погиб актер киевского "Молодого театра": фото

Роману Новаку было 24 года.
В ДТП погиб актер киевского "Молодого театра" Роман Новак.
Об этом сообщил "Молодой театр" на своей странице в Facebook.
Роману Новаку было всего 24 года.
"Друзья, большое горе в семье "Молодого театра". В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", — говорится в сообщении "Молодого театра".
Напомним, в результате тяжелого ранения, полученного на войне, умер известный украинский актер Василий Кухарский.
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