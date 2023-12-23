В автокатастрофе погиб актер киевского "Молодого театра": фото

В ДТП погиб актер киевского "Молодого театра" Роман Новак.

Об этом сообщил "Молодой театр" на своей странице в Facebook.

Роману Новаку было всего 24 года.

Актер "Молодого театра" Роман Новак / Фото: Молодой театр

"Друзья, большое горе в семье "Молодого театра". В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", — говорится в сообщении "Молодого театра".

Напомним, в результате тяжелого ранения, полученного на войне, умер известный украинский актер Василий Кухарский.

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