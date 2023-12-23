У Києві конфлікт між покупцями закінчився різаниною – подробиці

У Подільському районі Києва стався конфлікт між двома покупцями магазину. Вже на вулиці під час сварки чоловіки майже одночасно вдарили один одного ножами.

Як пишуть місцеві пабліки, подія трапилася неподалік станції метро "Тараса Шевченка".

"За попередньою інформацією, обидва чоловіки зіштовхнулися плечима у магазині. Далі, як завжди, слово за слово… Вийшли на вулицю і майже одночасно влупили один одного ножами. В одного був мисливський ніж", – пишуть очевидці.

Після різанини обох чоловіків госпіталізували до медичного закладу. Наразі правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Нагадаємо, у Києві перевірять усі укриття після обвалення стелі у шкільному бомбосховищі.

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