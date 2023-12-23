Високопосадовець КМВА сприяв депутатам міськради в ухиленні від військової служби: фото, відео

Посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв столичним депутатам в ухиленні від військової служби. Він незаконно направляв депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Про це повідомила пресслужба ДБР 23 грудня.

"Посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2023 року усім чотирьом фігурантам було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Наразі, про підозру за цими самими статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.

Тепер високопосадовцю КМВА світить до 10 років за ґратами

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, в Україні викрили чергового ухилянта від мобілізації. Він намагався виїхати за кордон, уклавши шлюб з дівчиною, яка має інвалідність.

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