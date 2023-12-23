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У Маріїнському парку Києва демонтували ще один радянський пам'ятник: фото

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Маріїнському парку Києва демонтували ще один радянський пам'ятник: фото

У Маріїнському парку демонтували пам’ятник учасникам “січневого повстання” / Фото: КМДА

Пам’ятник учасникам "січневого повстання" важив близько 2,5 тонн.

У Києві працівники "Київблагоустрою" демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року".

Про це повідомила пресслужба КМДА 23 грудня.

За інформацією "Київблагоустрою", пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Це все, що залишилось від радянського постаменту / Фото: КМДА / ©
Це все, що залишилось від радянського постаменту / Фото: КМДА

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – прокоментувала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Нагадаємо, у Києві демонтували пам’ятник Щорсу – подробиці від КМДА (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
205
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