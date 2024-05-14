СБУ попередила теракти в Києві, бо діє на крок попереду росіян - експерт

РФ, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях.

СБУ ще раз довела, що діє на крок попереду росіян. Служба попередила криваві теракти, які ворог готував 9 травня у Києві.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслив, що контррозвідка СБУ спрацювала на випередження.

"Очевидно очікували провокацій від ворога саме 9 травня і змогли запобігти вибухам і масовим жертвам. Якби не вчасні дії, мова йшла б про багатьох загиблих людей в українській столиці", - акцентує екснардеп.

Політолог констатує, що РФ, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях.

"Це вже не перший теракт проти мирного населення, який готували росіяни. Куратор цього теракту з російського ГРУ Юрій Сизов раніше відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді РФ, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях. СБУ також запобігла вибухам. Зараз Служба затримала виконавців теракту і встановила увесь ланцюжок мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту", - наголошує Черненко.

"Росіяни готували собі "свято" у вигляді мирних жертв у Києві на 9 травня. Мовляв, у нас тут у РФ повним ходом "побєдобєсіє", а у "бандєровцев в столице" все вибухає. Не вийшло. І тут можу погодитись з головою Служби Малюком. Дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - резюмує експерт.

Нагадуємо раніше стало відомо, що СБУ затримала терористів, які готували масштабні теракти у людних місцях у Києві 9 травня. Всього терактів мало бути 4. Агенти російського ГРУ встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Читайте також провідні новини дня: