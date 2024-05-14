Плював та погрожував поліцейським: апеляційний суд розглянув справу "кримінального авторитета" (відео)

Підозрюваного залишили під вартою на два місяці.
Апеляційний суд переглянув рішення щодо чоловіка, який вступив в перепалку з поліцейськими та погрожував їм зброєю. Йому обрали безальтернативне тримання під вартою строком на 60 діб.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Як стало відомо, у Київському апеляційному суді за клопотанням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.
8 травня 50-річний чоловік, якій перебував у нетверезому стані, неадекватно себе поводив в одному зі столичних закладів. На виклик прибули правоохоронці, в яких він почав плюватися та навіть погрожував зброєю.
За це чоловіку повідомили підозру за фактом хуліганства, погрози вбивством та нанесення їм тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що на Київщині затримали 50-річного чоловіка за розбій і погрози. Але згодом виявилось, що він “не простий дядя”, якого раніше вже помічали у криміналі.
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