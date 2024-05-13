На Київщині потяг збив чоловіка: йому ампутували ноги

У поліції розповіли, що травмованого чоловіка доправили до лікарні та провели операцію з ампутації нижніх кінцівок.

У Київській області потяг збив чоловіка.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"У ніч проти 13 травня, на одній із залізничних станцій Білоцерківського району було виявлено травмованого молодого чоловіка. Про подію до поліції повідомив диспетчер залізниці. Машиніст товарного електропотяга здійснив екстрене гальмування та повідомив про травмованого чоловіка диспетчеру", – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що травмованого чоловіка доправили до лікарні та провели операцію з ампутації нижніх кінцівок.

Обставини трагедії встановлюються.

Правоохоронці Київщини закликають дотримуватись заходів безпеки на коліях, переходити їх у спеціально відведених місцях на дозволені сигнальні покажчики руху.

Нагадаємо, у Києві сталася моторошна ДТП – фура ледь не впала на жінку.

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