У Києві прорвало мережу "Київтеплоенерго": зачиняли станцію метро (фото, відео)

Через прорив трубопроводу на "Либідській" обмежено рух транспорту.

У Києві прорвало мережу "Київтеплоенерго", зачиняли станцію метро "Либідська".

Зараз станція "Либідська" вже почала працювати у звичайному режимі.

"Рух автобусів №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 та тролейбусів №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д затримується з причини провалу проїзної частини на ст.м. "Либідська", – повідомили у "Київпастрансі".

Змінено рух тролейбусів і трамваїв / Фото: Вечірній Київ

У Києві прорвало трубопровід / Фото: Вечірній Київ

У поліції зазначили, що через прорив водопроводу на вулиці Антоновича рух транспорту тимчасово перекрито.

Зачиняли станцію метро "Либідська" / Фото із соцмереж

"До уваги учасників дорожнього руху Через прорив водопроводу на вулиці Антоновича рух транспорту тимчасово перекрито. На місці вже працюють усі відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", – йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

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