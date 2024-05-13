Казала, що працює з віп-клієнтами у банку: у Києві шахрайка виманила у людей 105 мільйонів гривень (фото)

Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У Києві 38-річна жінка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у людей, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

Про це повідомили у поліції Києва.

Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь.

Шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення.

Як свідчать розписки та листування підозрюваної, жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.

Розписка про пів мільйона доларів у борг / Фото: Поліція Києва

Вона зобов’язувалась повернути гроші у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вже їх не повертала.

Листування підозрюваної / Фото: Поліція Києва

У Нацполіції повідомили, що під час досудового розслідування встановили, що таким чином жінка отримала майже 105 мільйони гривень під виглядом позики.

Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.

Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.

Шахрайка отримала майже 105 мільйони гривень під виглядом позики / Фото: Поліція Києва / Фото: Поліція Києва / Facebook

Обвинувальний акт направлено до суду, жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції Києва зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та повідомили їй про підозру за статтею — шахрайство.

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ТСН.ua писав, як шахраї наживаються на українських ухилянтах.

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