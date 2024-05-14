СБУ предотвратила теракты в Киеве, потому что действует на шаг впереди россиян — эксперт

СБУ еще раз доказала, что действует на шаг впереди россиян. Служба предотвратила кровавые теракты, которые враг готовил 9 мая в Киеве.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркнул, что контрразведка СБУ сработала на опережение.

"Очевидно ожидали провокаций от врага именно 9 мая и смогли предотвратить взрывы и массовые жертвы. Если бы не своевременные действия, речь шла бы о многих погибших людях в украинской столице", — акцентирует экснардеп.

Политолог констатирует, что РФ помимо ракетного террора пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах.

"Это уже не первый теракт против мирного населения, который готовили россияне. Куратор этого теракта из российского ГРУ Юрий Сизов ранее отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Тогда РФ, кроме ракетного террора, пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах. СБУ также предотвратила взрывы. Сейчас Служба задержала исполнителей теракта и установила всю цепочку сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта", — отмечает Черненко.

"Россияне готовили себе "праздник" в виде мирных жертв в Киеве на 9 мая. Мол, у нас здесь в РФ полным ходом "победобесие", а у "бандеровцев в столице" все взрывается. Не получилось. И здесь могу согласиться с главой Службы Малюком. Даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", — резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала террористов, которые готовили масштабные теракты в людных местах в Киеве 9 мая. Всего терактов должно было быть 4. Агенты российского ГРУ устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

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