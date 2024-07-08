Удар Росії по "Охматдиті" в Києві: є загиблі

Зранку 8 липня російські військові вдарили по лікарні "Охматдит" у Києві. Щонайменше дві людини загинули.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Наразі відомо про двох загиблих та двох постраждалих. Під завалами, можливо, перебувають люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території дитячої лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи.

Росія вдарила ракетою по "Охматдиті": є загиблі

Як повідомлялося, під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".

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