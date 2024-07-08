"Це чистий терор": посли ЄС відреагували на удар по "Охматдиту"

Російська атака призвела до загиблих та поранених у Києві, а "Охматдит" зазнав руйнувань.

Після жорстоко обстрілу лікарні "Охматдит" у Києві дипломати виступили з різкими заявами та засудили ракетну атаку, що відбулася сьогодні зранку.

Зокрема, посол Німеччини Мартін Єгер прокоментував влучання по території дитячої лікарні "Охматдит".

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема і по Києву. Руйнувань зазнала дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", - написав він у соцмережі.

Удар росіян по дитячій лікарні у Києві "Охматдит" також прокоментував посол Австрії Арад Бенкьо.

"Цього разу влучило у дитячу лікарню "Охматдит". Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор", — написав він.

Нагадаємо, у Києві через ракетну атаку загинули девʼятеро людей, ще понад 30 постраждали. Внаслідок російської атаки отримали пошкодження кілька корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Крім того, у столиці зруйновано секцію житлового будинку.

На місце подій прибули рятувальники. Також сотні киян прийшли на допомогу і разом з рятувальниками розбирають завали, шукають потерпілих людей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що ворог зруйнував корпус, де відбувалась процедура діалізу. Крім того, постраждало онкологічне відділення "Охматдиту", реанімація та операційні.

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