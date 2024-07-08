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У Києві ракета знищили під'їзд багатоповерхівки: під завалами чують голоси людей

У Києві ракета знищили під'їзд багатоповерхівки: під завалами чують голоси людей

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Один під'їзд зруйновано повністю.

Зранку 8 липня у Києві російська ракета влучила в житловий будинок в Шевченківському районі. Попередньо, зруйновано близько 17 квартир. Під завалами шукають людей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У житловому будинку на Сирці через атаку РФ повністю знищено один під'їзд, а кілька - сильно пошкоджені. Під завалами  рятувальники шукають людей.

"Чуємо голоси людей під завалами. Рятувальники намагаються максимально швидко врятувати людей", - наголосив мер. 

Інших мешканців зруйнованого будинку евакуювали. Окрім того, через удар пошкоджено будинок навпроти.

Як повідомлялося, сьогодні РФ вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Попередньо, сталися руйнування токсикологічного відділення медзакладу. Пацієнтів дитячої лікарні евакуюють до комунальних лікарень міста.

Руйнування в "Охматдиті" після атаки зняли на відео

Руйнування в "Охматдиті" після атаки зняли на відео

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