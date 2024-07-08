У Києві уламки ракет впали на медичний центр: багато загиблих (відео)

Сьогодні Росія атакувала Київ ракетами. Під час роботи сил ППО у Дніпровському районі сталося падіння уламків на медичний центр.

Про це повідомили у КМВА.

"Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру. Попередньо, четверо загиблих, ще троє травмованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сталася часткова руйнація будівлі. Наразі триває розбір завалів та пошук людей.

Як повідомлялося, зранку під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".

Росія вдарила ракетою по "Охматдиті": є загиблі

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