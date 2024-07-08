Ракетний удар по Києву: рятувальники показали кадри з місця та розповіли нові деталі (фото)

У Шевченківському районі на площі у 1,5 тисячі “квадратів” ліквідовано займання.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу у Києві. Роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, у Шевченківському районі на площі у 1,5 тисячі “квадратів” ліквідовано займання. Внаслідок російської атаки вісім людей загинули, 25 отримали травми різного ступеня тяжкості. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації.

“На місцях подій працюють 213 рятувальників та 43 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки”, - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що президент показав страшні кадри лікарні "Охматдит" після ракетного удару.

РФ пошкодила лікарню "Охматдит" в Києві: президент показав відео

Читайте також: