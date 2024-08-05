Удар по Києву: у столиці лунають вибухи

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістики з півночі.
Пізно увечері 5 серпня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО. Він закликав киян не покидати укриттів до відбою.
Про роботу ППО повідомили також і в Київській області.
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістики з півночі.
За інформацією моніторингових каналів, попередньо, було застосовано балістичне озброєння з Воронезької області. Це могли бути ракети Іскандер-М або північнокорейські KN-23. У моніторингових каналах зазначають, що по Києву було запущено до 6 ракет Іскандер-М або KN-23.
За попередньою інформацією, ворог бив ракетами по Броварах. Офіційно місцева влада це не підтверджувала.
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