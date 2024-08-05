У Києві на Печерську військовий влаштував стрілянину: поліція повідомила деталі

Військового, який отримав поранення на фронті та проходив лікування у Києві, затримали і передали до військової частини.

У Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час суперечки з охоронцем одного з житлових комплексів.

Про це повідомила речниця поліції Печерського району Катерина Шестак у коментарі "Українській правді"

"У неділю близько 5-5:30 ранку виник конфлікт між військовим і охоронцем. Була стрілянина. Але пістолет стартовий, не бойовий. Тілесних ушкоджено ніхто не отримав", – зазначила вона.

За словами Шестак, військового затримали і передали до військової частини.

"Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 296 (хуліганство) ККУ", – підсумувала Шестак.

Раніше у соцмережах публікували відео з камери відеонагляду і повідомляли, що конфлікт стався у ЖК "Бульвар Фонтанів". На відео видно, що чоловік пересувається з допомогою милиці.

Писали, що військовий є мешканцем цього житлового комплексу і що він отримав поранення на фронті та проходить лікування у Києві.

Нагадаємо, в Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто в будинку.

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