Чи дійсно тризуб на монументі "Батьківщина-мати" почав ржавіти – відповідь Мінкульту

На тризубі монумента "Батьківщині-матері" виявили незначні дефекти, їх обіцяють усунути найближчим часом.
У Мінкульті відреагували на інформацію, що герб на щиті монумента "Батьківщина-Мати" нібито неналежно встановлений, почав ржавіти і може відвалитися.
"Тризуб на монументі "Батьківщина-мати" – під постійним контролем музейників та технічних спеціалістів", – запевнили у МКІП.
У міністерстві розповіли, що Музей історії України у Другій світові війні ще торік восени звернувся до Інституту Патона з проханням здійснити незалежне технологічне обстеження герба.
Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона провів візуально-оптичний, капілярний, вихроструменевий контроль, а також хімічний аналіз зварних швів металоконструкцій та надав звіт.
"У звіті йдеться про виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі. Їх планують усунути найближчим часом", — зазначається у повідомленні.
Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів і уклав договір з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона про надання послуг із випробування виробу.
Нагадаємо, у серпні минулого року на щит монумента "Батьківщина-Мати" в Києві встановили тризуб. Раніше на цьому місці був символ СРСР – його демонтували. Тризуб на монументі відкрили до Дня Незалежності.
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