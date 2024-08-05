У Києві посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: що відомо

Неповнолітні порушниці пояснили, що били дівчинку через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

У Києві посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку.

Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася 2 серпня в Оболонському районі, проте, відомо про неї стало лише вчора, після оприлюднення відео у соціальній мережі. Правоохоронці швидко встановили усіх неповнолітніх учасниць інциденту та разом із батьками запросили до управління поліції.

"Про інцидент правоохоронці дізналися вчора, 4 серпня, через опубліковане відео у соціальній мережі. Пошуками учасниць бійки відразу зайнялися ювенальні поліцейські Оболонського управління поліції. За лічені години вони встановили потерпілу місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдали їй тілесних ушкоджень. Встановлено, що потерпіла – 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові та тілу", – кажуть у поліції.

Під час розмови із поліцейськими, неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження товаришці через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

Наразі із 12-річною школяркою усе добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі районного управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час суперечки з охоронцем одного з житлових комплексів.

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