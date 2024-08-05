Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України.
У Києві, а потім в інших містах та областях України у понеділок, 5 серпня, станом на 18:13 оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.
У ПС просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!
Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття до країни американських винищувачів F-16.
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