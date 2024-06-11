У Київській області сталися аварійні відключення світла: що відомо

У вівторок, 11 червня, у Київській області фіксують аварійні відключення світла. Знеструмлення сталися через грозу.

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Через новий грозовий фронт, що триває на Київщині від ранку 11 червня, фіксуються аварійні відключення в мережах 10 кВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 09:00 відключені 15 повітряних ліній та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах Київської області.

Зазначається, що фахівці вже ліквідовують наслідки негоди і планують завершити аварійно-відновлювальні роботи до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.

Як повідомлялося, 11 червня в Україні вируватиме негода - будуть грози та шквали у низці областей. Оголошено І рівень небезпеки.

Читайте також: