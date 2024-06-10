У Києві напівоголений чоловік виліз на капот службового авто та побив поліцейського: фото, відео

Чоловік вдарив поліцейського в обличчя з такою силою, що той упав.

У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив поліцейського кулаком в обличчя.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 40-річному чоловіку в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Чоловік виліз на капот поліцейського автомобіля і пошкодив його / Фото: прокуратура Києва

Встановлено, близько п'ятої години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводився агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

"Потім правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців – розмахував руками та нецензурно висловлювався. Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удар в обличчя поліцейському, внаслідок чого той впав", – розповіли у прокуратурі.

Опубліковано Київська міська прокуратура Понеділок, 10 червня 2024 р.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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