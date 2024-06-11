СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва: що відомо (фото)

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців Києва та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

Контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Києвом та областю рухатиметься важка техніка та військові. У Києві та області проходять військові навчання, тож мешканців регіону просять не лякатися та не знімати пересування військ. Військові навчання триватимуть до 13 червня.

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