У Київській області чоловік під кайфом вбив рідну матір

Жінка від отриманих травм померла на місці.

У ніч проти 1 січня у Київській області сталося жорстоке вбивство. Поліція затримала зловмисника, йому повідомлено підозру.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"Подія сталася в ніч проти 1 січня 2023 року у м. Яготин. Перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, підозрюваний зайшов до кімнати своєї матері та наніс їй чисельні удари по тілу та голові долонями рук та дерев’яною палицею. Від отриманих травм 74-річна жінка померла на місці злочину", - зазначили у відомстві.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України).

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