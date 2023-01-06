Її убила Росія: у Києві померла 40-річна жінка, постраждала від ракетного удару

У Києві померла ще одна постраждала під час російського ракетного удару по Києву 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані.

Про це 6 січня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - написав він.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що в реанімації помер 46-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару РФ по Києву 31 грудня. Кількість загиблих збільшилася до двох.

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