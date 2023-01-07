В Киевской области мужчина под кайфом убил родную мать

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В ночь на 1 января в Киевской области произошло жестокое убийство. Полиция задержала злоумышленника, ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Событие произошло в ночь на 1 января 2023 года в г. Яготин. Находясь в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый зашел в комнату своей матери и нанес ей многочисленные удары по телу и голове ладонями рук и деревянной палкой. От полученных травм 74 -летняя женщина скончалась на месте", — отметили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей.

При процессуальном руководстве прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч.2 ст.121 УК Украины).

Напомним, в Хмельницкой области невестка шваброй убила свекровь.

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