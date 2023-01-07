В Киевской области мужчина под кайфом убил родную мать

Женщина от полученных травм скончалась на месте.
В ночь на 1 января в Киевской области произошло жестокое убийство. Полиция задержала злоумышленника, ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
"Событие произошло в ночь на 1 января 2023 года в г. Яготин. Находясь в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый зашел в комнату своей матери и нанес ей многочисленные удары по телу и голове ладонями рук и деревянной палкой. От полученных травм 74 -летняя женщина скончалась на месте", — отметили в ведомстве.
Мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей.
При процессуальном руководстве прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч.2 ст.121 УК Украины).
Напомним, в Хмельницкой области невестка шваброй убила свекровь.
А в Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику своей жене.
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