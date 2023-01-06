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На Київщині виявили росіянина із розмальованим паспортом: написав "Путін х..ло" (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині виявили росіянина із розмальованим паспортом: написав "Путін х..ло" (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік заявив, що повертатися до Росії не бажає.

На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У своєму закордонному паспорті росіянин намалював прапор України та написав "Україна понад усе", "Путін х..ло".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Графу "громадянство" чоловік взагалі закреслив. Він розповів, що повертатися до Росії не бажає.

Для подальшої перевірки чоловіка передали Національній поліції України.

© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, на Київщині депутат напав на поліцейських. Чоловік спровокував конфлікт, зірвав бодикамеру, плювався та погрожував фізичною розправою.

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