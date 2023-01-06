На Київщині виявили росіянина із розмальованим паспортом: написав "Путін х..ло" (фото)

Чоловік заявив, що повертатися до Росії не бажає.
На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У своєму закордонному паспорті росіянин намалював прапор України та написав "Україна понад усе", "Путін х..ло".
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Графу "громадянство" чоловік взагалі закреслив. Він розповів, що повертатися до Росії не бажає.
Для подальшої перевірки чоловіка передали Національній поліції України.
Нагадаємо, на Київщині депутат напав на поліцейських. Чоловік спровокував конфлікт, зірвав бодикамеру, плювався та погрожував фізичною розправою.
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