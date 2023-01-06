У Києві знову здешевшала оренда квартир: які ціни

Від початку блекауту попит на високі поверхи та панорамні вікна не зменшився.

У Києві станом на кінець грудня 2022 року попит на оренду квартир збільшився, але ціни знову впали на 10-15%.

Про це повідомляє сайт з пошуку нерухомості ЛУН.

Так, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на 28 грудня складає 8,5 тисячі гривень. До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого ціна була близько 13 тис. грн.

Двокімнатну квартиру зараз можна орендувати у середньому за 12 тис. грн. Раніше їх пропонували за 21,6 тис. грн.

Вартість оренди трикімнатної квартири впала з 46,1 тис. грн до 20 тис. грн станом на кінець року.

"Від початку блекауту попит на високі поверхи та панорамні вікна не зменшився. Люди приходять на перегляд перед новим роком, пішки піднімаються на 20 поверх, і в той же день підписують договір, бо гарний вид з вікна", - зазначили в ЛУН.

Нагадаємо, Україна готується до можливого вторгнення РФ з Білорусі. Командувач угрупування сил і засобів оборони Києва розповів, що ворога планують зупинити ще на кордоні. За його словами, військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби наступу на столицю.

Як змінилися ціни на оренду квартири в Києві і в яких районах найменші ціни

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