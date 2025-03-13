У Києві вночі пролунали вибухи

У столиці працюють сили ППО.
У Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.
У повідомленні вказується, що звуки вибухів було чутно після опівночі.
Перед цим Повітряні сили повідомили про небезпеку ударів ворожих безпілотників у столиці.
В свою чергу очільник Києва Віталій Кличко заявив, що в місті спрацювали сили протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру.
Ми раніше інформували, що у Сумах російський дрон влучив по інфраструктурі міста.
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