Корупційний скандал у"Київзеленбуді": керівництво спіймали на "відкатах" у 25 млн грн (фото)

Топчиновників "Київзеленбуду" спіймали на корупційній схемі із "відкатами", яка мала принести їм понад 25 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Це - 15% від суми перерахованих підрядникам коштів за виконані роботи упродовж 2024 року. Лише за лютий 2025 року задокументовано одержання керівниками комунального об’єднання КМДА понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Їм оголошено підозри. Також серед фігурантів – представники комерційних структур. Під час обшуків вилучено понад 4 млн грн, з яких 3,2 млн грн – сума "відкату".

СБУ затримала посадовців Київзеленбуду

СБУ затримала посадовців Київзеленбуду / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий з тяжким пораненням шокував, як лікарі вимагали від нього гроші.

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