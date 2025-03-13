В Киеве ночью раздались взрывы

В Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

В сообщении указывается, что звуки взрывов были слышны после полуночи.

Перед этим воздушные силы сообщили об опасности ударов вражеских беспилотников в столице.

В свою очередь глава Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сработали силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.

Мы ранее информировали, что в Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города.

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