В Киеве ночью раздались взрывы

В столице работают силы ПВО.
В Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.
В сообщении указывается, что звуки взрывов были слышны после полуночи.
Перед этим воздушные силы сообщили об опасности ударов вражеских беспилотников в столице.
В свою очередь глава Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сработали силы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.
Мы ранее информировали, что в Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города.
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