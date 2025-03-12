У Києві нахабний водій Mercedes побив інспекторку з паркування: фото, відео

Після інциденту з місця події чоловік втік на своєму автомобілі.

У Голосіївському районі Києва водій автомобіля Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування, яка виписала йому штраф за відсутність оплати.

Про це повідомили у поліції Києва, опублікувавши відео з камер спостереження.

На кадрах видно, як розлючений чоловік підійшов до працівниці комунальної служби і вдарив її спершу ногою, а потім, жестикулюючи, з розмаху завдав удару рукою по голові.

У Києві нахабний водій побив інспекторку з паркування

Про інцидент, який трапився на вулиці Антоновича, 28-річна інспекторка повідомила у поліцію. За її словами, з місця події чоловік втік на своєму автомобілі.

Фото: Поліція Києва

Патрульні поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та водія. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець.

Фото: Поліція Києва

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, раніше водій автомобіля Mercedes, втікаючи від патрульних, проїхав кілька метрів із правоохоронцем, який тримався за вікно автівки.

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