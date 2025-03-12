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У Києві нахабний водій Mercedes побив інспекторку з паркування: фото, відео

У Києві нахабний водій Mercedes побив інспекторку з паркування: фото, відео

Водій Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування / Фото: Поліція Києва

Після інциденту з місця події чоловік втік на своєму автомобілі. 

У Голосіївському районі Києва водій автомобіля Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування, яка виписала йому штраф за відсутність оплати. 

Про це повідомили у поліції Києва, опублікувавши відео з камер спостереження. 

На кадрах видно, як розлючений чоловік підійшов до працівниці комунальної служби і вдарив її спершу ногою, а потім, жестикулюючи, з розмаху завдав удару рукою по голові. 

У Києві нахабний водій побив інспекторку з паркування

У Києві нахабний водій побив інспекторку з паркування

Про інцидент, який трапився на вулиці Антоновича, 28-річна інспекторка повідомила у поліцію. За її словами, з місця події чоловік втік на своєму автомобілі. 

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Патрульні поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та водія. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, раніше водій автомобіля Mercedes, втікаючи від патрульних, проїхав кілька метрів із правоохоронцем, який тримався за вікно автівки. 

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