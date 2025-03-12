У Києві частково відновили рух Південним мостом – Кличко

Водночас рух у зворотному напрямку – з правого на лівий берег – залишається закритим, за винятком проїзду екстрених та аварійних служб.

Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас рух у зворотному напрямку – з правого на лівий берег – залишається закритим, за винятком проїзду екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, військової техніки та транзитного вантажного транспорту.

Окрім цього, частково пом’якшено обмеження руху під час повітряної тривоги на Подільському мостовому переході та Дарницькому залізничному мосту – на час тривоги перекриватимуть лише одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Де транспорт може рухатися без обмежень:

Північний міст

Міст Метро

Міст Патона

Дарницький залізничний міст (крім однієї смуги)

Подільський мостовий перехід (крім однієї смуги)

Південний міст – лише у напрямку на правий берег

Нагадаємо, влада Києва вирішила припинити евакуацію автомобілів під час тривоги, що дасть водіям змогу швидше добиратися до укриттів.