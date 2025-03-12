У центрі Києва людина перерізала собі горло бензопилою (фото)

У Києві на Печерську трапився трагічний випадок. Чоловік, який працював бензопилою для обрізки гілок дерева, випадково порізав шию працюючим інструментом.

Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, інцидент трапився на минулих вихідних.

"Чоловік 1978 р.н. під час зрізання дерева випадково травмував себе бензопилкою, у результаті чого помер", - розповіли у столичній поліції.

Чоловік втратив багато крові та помер від травм, несумісних з життям, ще до прибуття медиків.

У Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою, він помер на місці інциденту

Нагадаємо, у Києві у підземному переході станції метро "Теремки" виявили тіло мертвої жінки.

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