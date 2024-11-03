У Києві вночі пролунали вибухи

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
У Києві в ніч проти 3 листопада пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне.
"У Києві було чути вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня.
Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.
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