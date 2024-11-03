В Киеве ночью раздались взрывы

Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

В Киеве в ночь на 3 ноября прозвучала серия взрывов.

Об этом информирует Общественное.

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября.

Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи людей на Киевщине.

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