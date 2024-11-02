Постраждала мешканка, в квартиру якої влучив "шахед", розповіла, що годину пожежники не могли під'їхати через залишені на подвір'ї автомобілі

Киянка рада, що вона з родиною була в іншій кімнаті, це їх і врятувало, бо вони могли б загинути через жахливий запах, який розриває легені.

Постраждала мешканка Святошинського району Києва, у квартиру якої влучив "шахед", розповіла, що годину пожежники не могли під'їхати через залишені на подвір'ї автомобілі.

Жінка розповіла, що після влучання ворожого безпілотника світло зникла, було полум'я, вона відчинила двері, сусід прибіг із вогнегасником, але масштаб полум'я був таким великим, що вогнегасник його не зміг би загасити.

"Ми спустились вниз, викликали ДСНС. Вони дуже довго не могли під'їхати, тому що там паркан стоїть, дерева, взагалі бетонний будинок нижче розташований... Десь годину вони намагалися під'їхати. Затгли шланги сюди і гасили", – розповідає жінка.

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Киянка додає, що приблизно за 2,5 години їй, як власниці, дозволили зайти до квартири.

"Єдине, я рада, що ми живі, що ми були не в цій кімнаті і що шахед летів з цього боку. Бо якби ми були в цій кімнаті, то нас би вже, скоріше за все, не було через запах. Дуже сильний страшний запах і нам сказали ДСНСники, що розриває він легені, коли ним дихаєш. Там буквально трошечки часу треба", – зазначила мешканка вигорілої квартири.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога лунала вже п'ять разів від початку доби.

Зазначається, що Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами".

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