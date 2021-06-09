У Києві виявили підозрілу знахідку біля мосту Метро: фото

Рух транспорту перекрито.
У Києві виявили підозрілу знахідку біля мосту Метро.
Столична поліція перевіряє інформацію.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб.
Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.
"Сьогодні, 9 червня, до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту "Метро" на пішохідній зоні. Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб та відомств", - йдеться у повідомленні поліції.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції.
Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, у Києві 37-річний чоловік "замінував" Північний міст. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі строком до шести років.