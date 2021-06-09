Не заплатив за ремонт: у Києві група іноземців викрала 32-річного чоловіка, який заборгував гроші

Копи ввели у столиці спецоперацію з розшуку та затримання зловмисників.

У Києві група іноземців викрала 32-річного чоловіка, який заборгував їм гроші за ремонт у квартирі.

Четверо фігурантів побили потерпілого, затягнули його до автівки та намагалися виїхати за межі міста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Копи ввели спеціальну поліцейську операцію та за годину викрили зловмисників.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки. Заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні поліції.

Протягом години працівники поліції встановили напрямок руху автомобіля правопорушників та наряд патрульної поліції зупинив їх неподалік від Північного мосту. Правоохоронці з’ясували, що між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі.

"Тож для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста", - розповіли у поліції.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження.

За цим фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чотирьох осіб, які викрали жінку і вимагали від неї сплатити неіснуючий борг.

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