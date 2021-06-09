У Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси: ускладнено рух (відео)

За словами очевидців, у ДТП є потерпілі, інформація уточнюється.

У Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси.

За словами очевидців, у ДТП є потерпілі, інформація уточнюється.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив відео.

"На площі Деміївській ДТП з потерпілими. Рух ускладнено у напрямку від проспекту Лобановського до проспекту Науки", - йдеться у повідомленні.

На площі Деміївській ДТП з потерпілими. Рух ускладнено у напрямку від проспекту Лобановського до проспекту Науки. #Kyivpatrol @Kyivpatrol Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 9 червня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій на Toyota влетів у Skoda, яка стояла на світлофорі. У результаті аварії загинули водій і пасажирка Skoda, водій позашляховика Toyota не постраждав, експертиза показала 2,05 проміле.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

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