Між Українкою і Обуховом зіткнулися дві фури: відео

Інформація про потерпілих уточнюється.
Між Українкою і Обуховом зіткнулися дві фури.
ДТП сталося у середу, 9 червня.
Про це повідомив паблік "Дзеркало Обухова" та оприлюднив відео.
Інформація про потерпілих уточнюється.
На шляху з Українки до Обухова ДТП між двома фурами, інформація про потерпілих уточнюється.Опубліковано Адміном Дзеркалом Обуховою Середа, 9 червня 2021 р.
Нагадаємо, зранку 9 червня у Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси. За словами очевидців, у ДТП є потерпілі, інформація уточнюється.