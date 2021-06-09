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Між Українкою і Обуховом зіткнулися дві фури: відео

Між Українкою і Обуховом зіткнулися дві фури: відео

УНІАН

Інформація про потерпілих уточнюється.

Між Українкою і Обуховом зіткнулися дві фури.

ДТП сталося у середу, 9 червня.

Про це повідомив паблік "Дзеркало Обухова" та оприлюднив відео.

Інформація про потерпілих уточнюється.

 

На шляху з Українки до Обухова ДТП між двома фурами, інформація про потерпілих уточнюється.

Опубліковано Адміном Дзеркалом Обуховою Середа, 9 червня 2021 р.

 

Нагадаємо, зранку 9 червня у Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси. За словами очевидців, у ДТП є потерпілі, інформація уточнюється.